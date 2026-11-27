Семь женщин в Дагестане удостоены звания «Мать-героиня». Это высшая награда для мам, которые родили и воспитали десять и более детей. Напомнил об этом глава республики Фёдор Щукин на встрече с многодетными матерями, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

На встрече присутствовали мать десяти детей Написат Камилова и мать 12 детей Бурлият Меджидова. Щукин подчеркнул, что звание вернул в 2022 году президент России Владимир Путин. Он выделил особую значимость материнского подвига.

«В 2022 году Президент России Владимир Владимирович Путин вернул высокое звание „Мать-героиня“, подчеркнув особую значимость материнского подвига. В нашей республике этого звания удостоены семь женщин. Особенно приятно, что сегодня с нами уважаемые Написат Омариевна и Бурлият Магомедшафиевна. Дагестан гордится вами!» — сказал Фёдор Щукин.

Глава республики поблагодарил матерей за их труд.