Сотрудники УКОН МВД Дагестана задержали 35-летнюю жительницу Махачкалы с крупной партией наркотика, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

У женщины изъяли 951,6 грамма мефедрона. По подсчётам полиции, этого хватило бы на 4 758 средних разовых доз.

Задержание произошло 18 ноября на окраине села Агачаул Карабудахкентского района. Полицейские проводили оперативные мероприятия. В момент, когда женщина доставала из тайника закладку, её и задержали.

По версии следствия, мефедрон предназначался для сбыта бесконтактным способом, то есть через закладки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемую задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.