Поддержание энергетической безопасности многочисленных объектов аэропорта требует повышенного внимания. В сентябре этого года была обновлена резервная система электроснабжения склада горюче-смазочных материалов. Работа по приемке и перекачке большого объема нефтепродуктов, своевременная заправка авиационного и автомобильного транспорта, функционирование систем охранно-пожарной сигнализации, автоматики и контроля, — все это нуждается в бесперебойной подаче электричества.

Разработку и реализацию проекта по резервному энергоснабжению склада ГСМ осуществила столичная ГК «ЭнергоПроф». На производственном предприятии компании была собрана модульная электростанция с функцией автоматического подключения в критических ситуациях. Станцию также можно использовать в моменты пиковых нагрузок на электросеть, во время ремонтных и профилактических работ.

Для размещения оборудования спроектировали и изготовили пожаробезопасный блок-контейнер на цельносварном стальном каркасе. В отдельном отсеке установили дизельный генератор с индустриальным двигателем BAUDOUIN. Модуль обшит сэндвич-панелями, оснащен системами отопления, вентиляции, освещения, сигнализации. Кроме того, блок АВР для автоматического запуска также собран на предприятии «ЭнергоПроф».

Проект по вводу резервного электроснабжения для АО «Аэропорт Махачкала» был выполнен за 31 день. Модульный энергоблок доставили на объект в полной заводской готовности и подключили к сети электроснабжения.

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