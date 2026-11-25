Глава Дагестана Федор Щукин прокомментировал кадровые перестановки и решение суда о лишении полномочий главы Дахадаевского района. Во время Прямой линии он пообещал жёсткий подход к тем, кто нарушает закон и использует госдолжность в личных интересах.

Щукин заявил, что его позиция как главы республики — непримиримость к нарушителям закона. По его словам, кадровая работа станет самым заметным проявлением этого подхода. Он подчеркнул, что работа ведётся системно по всем направлениям и является частью общефедерального тренда.

«Мы должны очищать государственную машину от случайных людей. К тем, кто путает свой собственный карман с государственным, подход будет очень жесткий и чёткий», — сказал он.

Глава региона отметил серьёзную работу Генеральной прокуратуры. Она будет продолжена, в том числе через антикоррупционные иски и обращение в доход государства имущества, приобретённого на нетрудовые доходы.