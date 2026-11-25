На топливном рынке Дагестана в скором времени появится крупный участник, сообщил глава республики Фёдор Щукин во время прямой линии.

Поводом стали многочисленные вопросы жителей о ценах на АЗС. По словам Щукина, Дагестан — один из немногих регионов, где нет крупных сетевых заправок.

«Тем не менее, те инструменты, которые у нас есть, мы их используем, соглашения соответствующие у нас подписываются. И подобное соглашение с крупной компанией уже заключено, в скором времени на нашем топливном рынке появится крупный участник», — заявил глава региона.