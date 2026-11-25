В Дагестане без энергоснабжения остались 60 населённых пунктов в семи районах, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По состоянию на 8:30 25 ноября перебои зафиксированы в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Сергокалинском, Чародинском, Тляратинском, Тарумовском и Дербентском районах. На энергообъектах работают семь аварийно-восстановительных бригад — 28 специалистов и 7 единиц техники.

Полностью возобновить подачу электричества планируется 25 ноября к 18:00.

Ранее в Махачкале суд обязал снести шестиэтажный дом на проспекте Насрутдинова.