Житель поселка Шамхал-Термен в Дагестане заявил об угоне своей «Лады Приоры» стоимостью 130 000 рублей. Угонщиками оказались двое подростков 16 и 17 лет, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

19 ноября 31-летний житель поселка обратился в дежурную часть Шамхальского отдела полиции. Он рассказал, что его автомобиль «Lada Priora» пропал со двора возле дома. Машину оценили в 130 000 рублей.

Оперативники быстро вышли на след. Они установили и доставили в отдел двух подростков из того же поселка, 16 и 17 лет. По их словам, они знали владельца машины и понимали, что он часто оставляет ключ в замке зажигания. Этим и воспользовались. Угнав автомобиль, ребята поехали в соседний поселок и «прокатились с ветерком». Потом они решили вернуться домой.

Чтобы не вызвать подозрений, угонщики бросили машину на окраине села и разошлись по домам. Там их и задержали полицейские.

Автомобиль вернули законному владельцу. Кроме того, выяснилось, что подростки подозреваются в ряде аналогичных краж. Материалы дела передали в следственное управление СК России по Дагестану, которое примет процессуальное решение.