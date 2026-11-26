Каспийский городской суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщили в ведомстве.

Суд установил, что в 2025 году женщина подала заявление в отделение Социального фонда другого региона для назначения ежемесячного пособия на ребёнка. К документам она приложила фиктивные сведения о своей регистрации на территории этого субъекта. Благодаря обману осуждённая незаконно получила свыше 500 тыс. рублей в виде социальных выплат.

Поскольку женщина добровольно и в полном объёме возместила причинённый ущерб, суд ограничился назначением денежного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Ранее прокуратура добилась отмены строительства двух отелей в Дербенте.