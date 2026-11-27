В Дагестане на трассе «Кавказ» опрокинулся рейсовый автобус «Ростов — Дербент». Пострадали три человека, все они пассажиры. Они обратились к медикам за помощью. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«На территории Новолакского района, 32-летний житель Дербента, управляя рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Ростов — Дербент», не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки, после чего автобус опрокинулся», — рассказали в полиции республики.