Правительственная комиссия Дагестана вынесла положительные решения по 219 проблемным многоквартирным домам из 908. Из них 468 дома уже обследовали специалисты ФАУ «РосКапСтрой», рассказала руководитель Дагестанского фонда по урегулированию обязательств застройщиков Марианна Рашидова, сообщает РИА «Дагестан».

Положительное решение комиссии означает, что дома удаётся сохранить. Эксперты говорят о необходимости изменить подходы к строительству капитальных зданий в республике, чтобы повысить сейсмостойкость и снизить себестоимость. Среди предложений использовать передвижные бетонные узлы для приготовления горячих литых смесей (85–90 °C), перейти на каркасное строительство и возводить монолитные здания с несъёмной опалубкой.

Ранее власти Дагестана выделили 200 млн рублей на укрепление дома в Махачкале.