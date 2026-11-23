Среднедушевые доходы жителей Дагестана во втором квартале 2026 года выросли на 6,6% и составили 48,8 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Этой суммы хватает на два фиксированных набора потребительских товаров и услуг.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и стоимости фиксированного набора, как и годом ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ — там показатель составляет 6,3 . В десятку лидеров также вошли Чукотка, Ненецкий округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ .

Аутсайдер рейтинга — Республика Ингушетия, где среднедушевых доходов хватает лишь на 1,2 потребительского набора товаров и услуг .

В среднем по России среднедушевые доходы во втором квартале 2026 года составили 76,7 тыс. рублей в месяц — на 5 тыс. больше, чем годом ранее. В реальном выражении доходы выросли на 1,1% .