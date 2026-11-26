В селе Утлух Чародинского района 25 ноября загорелся частный жилой дом. Огонь охватил площадь 195 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по республике.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения потушили огонь, однако дом был полностью уничтожен. За сутки пожарные республики выезжали на ликвидацию четырёх возгораний — трёх техногенных и одного горения мусора, а также специалисты оказали помощь при дорожно-транспортном происшествии. В Дербенте на улице Агасиева потушили пожар в гараже, а в селе Аксай Хасавюртовского района полностью сгорела частная баня на площади 15 кв. метров.

Ранее на трассе «Буйнакск — Гимры — Чирката» обработали участок дороги после жалоб в социальных сетях.