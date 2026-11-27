В Ставрополе завершили обновление центральной спортивной арены края — футбольного стадиона «Динамо». Ремонт стартовал в январе 2026 года и был выполнен с опережением графика на шесть месяцев. Летом завершили реконструкцию Восточной трибуны, а к ноябрю на Западной заменили кресла для зрителей и привели в порядок фасады. Об этом сообщила пресс-служба российского банка, финансировавшего проект.

«Для банка участие в обновлении стадиона «Динамо» — вклад в развитие спортивной инфраструктуры и сохранение исторического наследия Ставрополя. После реконструкции арена отвечает современным требованиям безопасности и комфорта, сохранив при этом свой архитектурный облик. Для жителей города стадион — не просто место проведения соревнований, а важная часть городской истории, пространство, которое объединяет поколения», — отметил управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка Александр Дыренко.

Он добавил, что для ставропольчан этот стадион — часть городской истории, пространство, объединяющее поколения.

Работы шли в два этапа. На первом отремонтировали верхнюю часть Восточной трибуны, построенной в 1985–1988 годах и находившейся в аварийном состоянии, а также хозяйственные постройки под ней. Второй этап начался в июне 2026 года: восстановили Западную трибуну 1948 года постройки, отремонтировали фасады и заменили зрительские кресла.