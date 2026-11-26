Команду ЦУР Дагестана признали лучшей в стране в борьбе с фейками. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его руководитель Исрафил Исрафилов.

Награду вручили на ежегодном семинаре АНО «Диалог Регионы» в Москве. Отмечается, что с начала года специалисты ЦУР опровергли более 160 фейков. Среди них были и те, что создали с помощью искусственного интеллекта. Отдельно на семинаре отметили системную работу по предупреждению информационных рисков.

Также жюри оценило работу с обращениями участников специальной военной операции. Для команды это особенно важное направление: за каждым таким обращением стоят люди, которым нужны внимание и помощь.

Результат, по словам Исрафилова, складывается из ежедневного мониторинга, аналитики, проверки информации и быстрого взаимодействия с ответственными ведомствами. Он назвал награду заслугой всей команды и поблагодарил сотрудников за профессионализм и ответственное отношение к работе.