Дагестанский урбеч может попасть в федеральный перечень объектов нематериального этнокультурного достояния. Это прозвучало во время Прямой линии главы республики Федора Щукина.

Идею предложил житель Ботлихского района Курбан Муртазалиев, а Щукин сразу ее поддержал. Урбеч из абрикосовых косточек уже давно любят в Дагестане. Его приобретают местные жители, туристы и покупатели на маркетплейсах. Сейчас спрос идёт из всех регионов страны.

Инициативу Муртазалиев озвучил во время прямой линии с Федором Щукиным. Он участник событий 1999 года, ополченец. По его словам, делать урбеч — семейная традиция, и рецепт передаётся из поколения в поколение.

«Полностью поддерживаю!» — ответил на предложение глава республики.