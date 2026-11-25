В ближайшие три года в крупных населённых пунктах Дагестана должны запустить новые очистные сооружения. Об этом сообщил во время Прямой линии глава республики Федор Щукин.

Сейчас строительство идёт вдоль побережья Каспийского моря. Некоторые объекты почти готовы. Избербаш технически готов к запуску уже давно, но ввести объект в эксплуатацию пока не получается.

Об этом Щукин рассказал во время прямой линии. По его словам, на завершающей стадии находятся также Дербент, Махачкала и Каспийск. «Будем надеяться, что до 2027–2029 годов мы будем завершать эту историю», — сказал он.

Почему очистные в Избербаше до сих пор не работают, Щукин объяснил так: пока оформляли разрешительные документы, изменились некоторые требования. Сейчас власти вносят корректировки, чтобы объект можно было быстро запустить.