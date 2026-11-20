ПСБ предложил самозанятым сервис для безналичных расчётов за товары и услуги через Систему быстрых платежей.

Для подключения достаточно воспользоваться мобильным приложением банка: выбрать в разделе «Сервисы» опцию «Самозанятость», ознакомиться с условиями, заполнить платёжные реквизиты. После этого в приложении можно будет генерировать QR-код или платёжную ссылку с заполненными реквизитами и отправлять контрагенту.

В мобильном приложении будет сохраняться история операций, там же самозанятые смогут сменить счёт, на который будет поступать оплата и настроить возврат.

«Моментальное зачисление средств в любое время суток через СБП за оказанные услуги и реализацию товаров упрощает финансовое взаимодействие самозанятых с контрагентами, позволяя уделять больше времени развитию собственного дела. Новый функционал будет особенно интересен самозанятым, которые работают дистанционно и получают регулярные платежи на небольшие суммы от контрагентов по всей стране», — отметил руководитель департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев.

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