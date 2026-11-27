В Дагестане первые объекты для отдыхающих в Каспийском прибрежном кластере откроют в 2028 году. Это прозвучало на встрече главы республики Фёдора Щукина с гендиректором «Кавказ.РФ» Андреем Юмшановым. Полную реализацию проекта запланировали на 2030 год, рассказали в правительстве.

На территории создают пляжную инфраструктуру, строят многофункциональный сервисный центр, прокладывают инженерные сети, обустраивают парковки.

«Одним из ключевых вопросов остаётся обеспечение водоснабжения. Фёдор Щукин подчеркнул необходимость ускорить решение этой задачи. При этом водоснабжение должно быть предусмотрено не только для будущего курорта, но и для жителей близлежащих населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание уделяют перспективам комплексного развития прилегающих территорий. Речь в том числе о предотвращении хаотичной индивидуальной застройки.