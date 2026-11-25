Житель Дагестана выплатил более 1,7 млн рублей долга по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери после возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

Исполнительное производство о взыскании алиментов в размере половины прожиточного минимума находилось в ведомстве. Мужчина длительное время игнорировал родительские обязанности, и в итоге его задолженность превысила 1,7 млн рублей. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, однако он продолжал уклоняться от выплат.

В связи со злостным неисполнением обязательств дознаватели Службы судебных приставов возбудили в отношении неплательщика уголовное дело по факту неуплаты средств на содержание детей. Осознав реальную угрозу уголовного наказания, включая возможное лишение свободы, должник в кратчайшие сроки полностью погасил накопленный долг, перечислив более 1,7 млн рублей на счёт ребёнка.

Ранее в Махачкале суд обязал снести шестиэтажный дом на проспекте Насрутдинова.