Команда Дагестана защитила в Казани проект «Халяльный Дагестан: Горы, море и наследие» на обучающем модуле Минэкономразвития России, экспертная комиссия оценила его на «отлично». Проект объединяет четыре туристских кластера республики и предлагает четыре продукта для путешественников из России и других стран, сообщает правительство республики.

Защита прошла накануне на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Проект охватывает Прибрежный кластер, Дербент, Сулакский каньон и Горный Дагестан. Продукты рассчитаны на туристов из России, Центральной Азии, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии, с учётом запросов каждой аудитории.

Одно из направлений — развитие инфраструктуры по принципам Muslim Friendly. Концепция предусматривает единые критерии оценки гостиниц и предприятий питания: халяльное питание, условия для молитвы и омовения, семейная приватность и соответствующее оснащение номеров. Отдельно участники проработали придорожный сервис. Предлагается создать сеть специализированных комплексов на основных автодорогах республики, где путешественники смогут отдохнуть, а местные фермеры и мастера народных промыслов получат дополнительные возможности сбыта.

Проект планируют реализовывать поэтапно. Первый этап — шестимесячный пилот на базе действующих гостиниц и санаториев. К 2031 году концепция предполагает развитие Каспийского туристского кластера, создание круглогодичного семейного санатория и расширение сети придорожных комплексов. Эта разработка продолжает работу команды, начатую в Казани в 2024 году: тогда участники подготовили проект круглогодичного семейного санатория в предгорьях Дагестана, он вошёл в нынешнюю концепцию как один из ключевых объектов размещения.

Ранее Щукин поддержал идею признать дагестанский урбеч национальным достоянием.