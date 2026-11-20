Подготовка к Новому году началась в Махачкале. На центральной площади устанавливают городскую ёлку, главный символ праздника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как только монтаж закончится, елку украсят праздничной иллюминацией.

О ходе работ рассказал начальник Управления торговли, рекламы и потребительских услуг администрации Махачкалы Юсупбек Устарбеков. По его словам, к празднику в городе закупили новые элементы декора и иллюминацию. На площади также появятся арт-объекты, которые дополнят оформление.

Работы продолжаются. Скоро центральная площадь изменится до неузнаваемости и станет одним из главных мест, где жители и гости Махачкалы почувствуют настоящую новогоднюю атмосферу.