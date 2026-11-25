В Махачкале на побережье Каспийского моря в районе «Черных камней» ведут поиски пропавшего мужчины. Ранним утром 25 ноября там обнаружили его личные вещи и одежду, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение поступило по номеру 112 и уже в 7:00 к месту обнаружения направились специалисты Дагестанского поисково-спасательного отряда для визуального осмотра прибрежной зоны. К поисковой операции от территориальной подсистемы РСЧС привлечены 17 человек и 5 единиц техники, в том числе двое спасателей и одна спецмашина от МЧС России. В настоящее время продолжается обследование береговой полосы.

Ранее в Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в машине.