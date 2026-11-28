Реабилитацию ветеранов СВО в Дагестане могут сохранить, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В правительстве Дагестана обсудили, как сохранить реабилитационный центр для участников СВО. Центр работает на территории бывшего пансионата «Чайка» в Каспийске, и теперь вопрос его будущего решается.

Совещание провёл врио вице-премьера, министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов. Вопрос рассмотрели по поручению главы республики Фёдора Щукина. Поводом стало обращение депутатов Народного Собрания и общественных организаций, которые представляют интересы ветеранов СВО.

На совещании участники обсудили возможность передать имущественный комплекс пансионата Дагестанскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук. По итогам встречи заинтересованным сторонам рекомендовали подготовить финансово-экономическое обоснование такой передачи. При этом нужно учесть главную задачу: сохранить реабилитационный центр и обеспечить его дальнейшую работу.