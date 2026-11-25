Держатели «Пушкинской карты» получат дополнительный промокод на культурные мероприятия в 2027 году — его размер будет равен действующему годовому лимиту по программе. Бонус можно будет использовать для покупки билетов в театры, на концерты, выставки и экскурсии через сервис банка по продаже билетов.

Акция рассчитана на новых клиентов, оформивших дебетовую карту и совершивших покупку, а также на действующих клиентов, которые активировали ранее неиспользуемую карту. Ещё одно условие — определённый объём трат по «Пушкинской карте» до конца 2026 года. Промокод участники получат в январе 2027 года и смогут использовать в течение трёх месяцев.

Сервис по продаже билетов банк ВТБ запустил в августе 2026 года. Он позволяет покупать в онлайн-банке билеты на театральные постановки, концерты и другие культурные и спортивные мероприятия по всей России. По данным банка, в 2026 году пользователи программы выпустили более 8 млн карт и потратили по ним более 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей стране.

Программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года. Её цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и привлечь её к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Оформить карту можно через приложения «Госуслуги Культура» и мобильное приложение банка.