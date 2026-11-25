Статус города-миллионника даст Махачкале новые возможности для развития, заявил глава Дагестана Фёдор Щукин во время прямой линии.

По словам руководителя региона, этот статус — не просто формальность, а «чемпионский» уровень, который открывает совершенно иные горизонты для городского бюджета.

«Наша задача – это максимальная вовлечённость в финансовые ресурсы. И правильное, честное, законное расходование денежных средств. Для горожан это, безусловно, развитие всей социальной среды, новые школы, новые дороги, новые медицинские учреждения», — подчеркнул Фёдор Щукин.

Речь идёт о качественном обновлении инфраструктуры и создании комфортной, благоустроенной среды. Статус миллионника позволит Махачкале претендовать на серьёзные инфраструктурные инвестиции и участие в масштабных федеральных проектах.

Глава региона обратил внимание на тонкость, которая напрямую влияет на получение статуса: фактическое население Махачкалы уже превышает 1,1 млн человек, однако официально зарегистрированы в городе значительно меньше. Если махачкалинцы, проживающие в городе более 9 месяцев, официально зарегистрируются по месту жительства, город автоматически получит необходимый «входной билет» в клуб миллионников.

Работа в этом направлении уже начата — муниципалитет приступил к реализации задачи. Главное — довести начатое до конца и обеспечить справедливое распределение средств на благо всех горожан.