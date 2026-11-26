Фирменный стиль будущего морского курорта на Каспии начали создавать в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Курорт строится в рамках президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал», и у него появятся новое название и логотип.

Работа стартовала со стратегической сессии «Каспий круглый год». В ней участвовали представители Минтуризма Дагестана, администрации Дербента, архитекторы и эксперты.

Команда Студии Артемия Лебедева уже побывала в Дербенте, Маджалисе и Кубачи. Специалисты также осмотрели территорию будущего курорта, где продолжается строительство сервис-центра, парковки, инженерных сетей и дорог.