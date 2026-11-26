Готовность аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкалы превысила 79%, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Сейчас специалисты строят новый перрон на 16 стояночных мест для самолётов и аварийно-спасательную станцию, прокладывают инженерные коммуникации. На объекте задействованы 280 рабочих и 110 единиц техники. В сентябре в аэропорту начала работу новая взлётно-посадочная полоса протяжённостью 3,2 км. При её строительстве учитывались сейсмические особенности региона.

Полоса способна принимать воздушные суда разных типов, в том числе в сложных погодных условиях. Все работы планируется завершить в ноябре 2027 года.

Ранее дагестанский проект халяльного туризма получил оценку «отлично» в Казани.