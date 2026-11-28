Ансамбль «Лезгинка» представит Дагестан в музыкально-хореографической притче «Хоровод. Энергия Единства». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Премьера состоится 28 ноября на Первом канале. Зрители увидят авторскую постановку Национального центра «Россия», созданную в рамках Года единства народов России.

В проекте приняли участие более 600 артистов из разных регионов страны. Они соединили национальные традиции, музыку и танцы народов России.

Главная идея постановки — единство и связь поколений. Спектакль показывает, что культура каждого народа становится частью общего большого хоровода.