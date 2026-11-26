Легендарный силач из Дагестана Омар Ханапиев протащил зубами тепловоз весом 125 тонн на 15 метров и установил 68-й мировой рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса снова показал, на что способен. В 2000 году он протащил тепловоз весом 120 тонн на семь метров. Теперь он превзошёл себя: результат вырос почти вдвое по расстоянию, а вес стал больше.

Но на этом силач не остановился. Сразу после тепловоза он зубами протащил на те же 15 метров электровоз весом 180 тонн.

Омар Ханапиев поделился эмоциями: «Чувствую себя прекрасно! Все зубы на месте. Решил проверить себя спустя 26 лет и рад, что удалось установить 68-й рекорд. Его посвящаю Минспорту, который меня поддержал».

Следующая цель атлета кажется ещё более грандиозной: до конца года он планирует протащить зубами корабль весом 5 тысяч тонн в порту Махачкалы.