Следователи Махачкалы возбудили уголовное дело против водителя такси, напавшего на пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, водитель ударил пассажирку кулаком в лицо и проигнорировал её просьбу остановиться. Испугавшись, женщина открыла дверь и выпрыгнула из машины. Следователи считают, что полученные травмы относятся к вреду здоровью средней тяжести.

Водителя подозревают сразу в двух преступлениях. Первое — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Второе — оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья пассажиров.

По данным следствия, 6 ноября мужчина принял заказ от жительницы Махачкалы. Во время поездки он отклонился от маршрута и отказался останавливаться по просьбе пассажирки. Между ними возник конфликт, и водитель ударил женщину рукой в лицо. Она снова попросила остановить машину, но он продолжил движение. Тогда пассажирка выпрыгнула из автомобиля.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и собирают доказательства.